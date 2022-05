CAMPOBELLO DI LICATA (AG), CARABINIERI SEQUESTRANO AREA ABUSIVA ADIBITA AL PRELIEVO DI ACQUA.

Nella mattinata di oggi, 11 maggio 2022, i Carabinieri della Compagnia di Licata, all’esito di un controllo eseguito con il supporto tecnico di personale dell’Agenzia Regionale per la protezione dell’Ambiente, dell’A.I.C.A. e del Genio Civile di Agrigento, hanno posto sotto sequestro preventivo un’area fabbricata abusiva di 350 mq sita a ridosso di via Allende a Campobello di Licata, adibita al prelievo di acqua. Tale prelievo si materializzava attraverso un pozzo artesiano autorizzato al prelievo di acqua per uso domestico, il cui contatore volumetrico era stato tuttavia manomesso ad arte. Nell’ambito del controllo sono stati altresì prelevati alcuni campioni di acqua che verranno analizzati per verificarne il tasso di inquinamento.

Al termine delle operazioni il proprietario, D.C. 68enne del posto, è stato deferito alla Procura della Repubblica di Agrigento per il reato di intervento eseguito in assenza di permesso a costruire.