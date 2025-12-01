Castelli siciliani al centro della scena, Castronovo di Sicilia primo con un margine di 238 voti su Favara

Fino alla mezzanotte del 30 novembre i cittadini hanno potuto votare il loro castello preferito della Sicilia. L’iniziativa, molto seguita online, ha però scatenato una vera e propria polemica sui social. Molti utenti hanno segnalato problemi nel completare il voto: alcuni hanno raccontato che, pur non avendo mai votato, il sistema indicava che il loro voto era già stato registrato. Su Facebook si sono susseguiti messaggi di frustrazione e incredulità, con commenti come “Non capisco, io non ho votato e mi dice che ho già votato” o “Come può un piccolo paese di meno di tremila abitanti avere così tanti voti?”, “è necessario fare chiarezza sul voto espresso, e perché non si riesce a votare, nonostante si entra nel sito più volte e in orari diversi” oppure “Tre giorni che provo, non mi fa votare…È già tutto scritto “.

La questione ha alimentato anche discussioni più ampie. Diversi cittadini di Favara, città con oltre 30 mila abitanti, si sono chiesti come mai il Castello Chiaramonte, pur avendo una comunità molto più numerosa, non riuscisse a superare i voti del Castello di Castronovo di Sicilia. I commenti sui social sono stati numerosi e accesi con molte persone che hanno condiviso screenshot per dimostrare di non essere riuscite a votare.

Nonostante queste difficoltà, la competizione è andata avanti fino alla fine. A contendersi il primo posto sono rimasti il Castello di Castronovo di Sicilia e il Castello Chiaramonte di Favara. Per tutta l’ultima giornata i due castelli sono rimasti appaiati, con distacchi minimi che cambiavano di ora in ora.



Il risultato finale è arrivato solo allo scadere del tempo. Il Castello di Castronovo di Sicilia ha chiuso con 5959 voti. Il Castello di Favara si è fermato a 5721. La sfida si è decisa con 238 voti di differenza. Un esito molto stretto, che mostra quanto il patrimonio siciliano riesca ancora a coinvolgere la comunità. Anche un semplice sondaggio online può diventare un momento di partecipazione, discussione e, come in questo caso, anche di polemica.