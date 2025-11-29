“Passeggiata della Salute”, Cammarata ospita la Giornata dedicata al Diabete

Domenica 30 novembre a Cammarata torna l’appuntamento con la “Passeggiata della Salute”, iniziativa promossa dall’Associazione Diabete 1, rappresentata da Patrizia Russello, in occasione della Giornata Mondiale del Diabete. L’obiettivo è sensibilizzare la comunità sull’importanza di adottare stili di vita sani, informare sui metodi di prevenzione e migliorare la gestione quotidiana della patologia. Durante la giornata saranno affrontati temi fondamentali legati al diabete, con un linguaggio semplice e accessibile. L’evento vuole diventare un riferimento annuale per diffondere consapevolezza e favorire la partecipazione attiva di tutta la cittadinanza.

“Grazie a iniziative come questa – scrive Patrizia Russello – il territorio può vantare un risultato significativo, come l’apertura dell’ambulatorio di diabetologia presso il reparto di Pediatria dell’Ospedale di Agrigento, seguito dalle dottoresse Buscarino e Albino. Un traguardo importante per le famiglie, che ora possono contare su un servizio vicino, specializzato e costante”.

La “Passeggiata della Salute” rappresenta quindi non solo un momento di incontro, ma anche un’occasione concreta per promuovere una cultura della prevenzione sempre più necessaria.