Cortellesi laureata ad honorem: l’Ateneo intitola il cortile a Lorena Quaranta e Sara Campanella

Giovedì 27 novembre, alle 10.30, nell’Aula Magna del Rettorato, l’Università di Messina ha conferito la Laurea Magistrale honoris causa in Giurisprudenza a Paola Cortellesi. Nella stessa occasione, l’Ateneo ha dedicato il Cortile del Rettorato a Sara Campanella e Lorena Quaranta, due studentesse vittime di femminicidio. Il tema è particolarmente sentito, soprattutto nei giorni che precedono la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. A Messina assume un significato ancora più forte, ricordando le storie di Sara e Lorena. Durante la cerimonia è stata scoperta una targa a loro dedicata e si è tenuto un momento di raccoglimento.

All’evento erano presenti la Rettrice, prof.ssa Giovanna Spataro, il Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, prof. Alessio Lo Giudice – autore della Laudatio –, il Direttore generale, dott. Pietro Nuccio, i familiari delle due studentesse e numerose autorità civili, militari e religiose.



Il conferimento del titolo a Paola Cortellesi riconosce il suo contributo al dibattito civile e culturale del Paese. Con il film “C’è ancora domani”, l’attrice e regista ha affrontato con grande sensibilità temi legati alla storia repubblicana, evidenziando il rapporto tra diritto, società ed emancipazione femminile.

(foto Università degli Studi di Messina)