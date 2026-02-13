Colori, DJ set e tradizione: torna il Carnevale di Favara

La città di Favara si appresta a riaccendere i motori della festa più colorata dell’anno con l’edizione 2026 del Carnevale Favarese. L’evento, organizzato sotto il patrocinio del Comune di Favara in collaborazione con AICS, AIDO e il gruppo dei ragazzi di Via Agrigento, della Villa della Pace e del Poggio, promette di trasformare le vie cittadine in un palcoscenico di gioia e identità collettiva. Questa edizione assume un valore profondo legando il divertimento alla memoria, ospitando il 2° Memorial dedicato a Lillo Scibetta e Ciccio Vetro, noto come Marianeddru, figure storiche e indimenticabili del panorama festivo locale.

Il sindaco di Favara, Antonio Palumbo, ha espresso grande soddisfazione per l’iniziativa dichiarando che “Il Carnevale rappresenta per Favara un momento di identità e rinascita. Vedere la nostra città riempirsi di colori e visitatori è un orgoglio. Quest’anno abbiamo lavorato per garantire sicurezza e divertimento, celebrando le nostre radici e guardando al futuro con ottimismo.” Alle sue parole si aggiungono quelle di Angelo Airò Farulla, Assessore allo Spettacolo, il quale ha sottolineato che “Abbiamo puntato su un programma che coinvolga tutte le fasce d’età: dalle mattine dedicate ai bambini ai grandi DJ set serali. Il Carnevale è un motore economico e culturale per il territorio che continueremo a sostenere con forza. Grazie per la collaborazione al luogotenente dei carabinieri Paolino Scibetta e al corpo di polizia locale di Favara”.

Anche il mondo del volontariato e dell’organizzazione ha voluto lasciare un messaggio importante. Giuseppe Vitello, Presidente AIDO, ha affermato che “La nostra presenza al fianco del Carnevale serve a ricordare che la gioia della vita passa anche attraverso la solidarietà. Fare festa insieme è il modo migliore per diffondere messaggi importanti come la cultura della donazione.”

Infine, l’organizzatore Davide Russello ha evidenziato lo sforzo collettivo dietro l’evento: “Dietro ogni carro e ogni serata c’è un lavoro immenso. Il coinvolgimento dei commercianti per il sorteggio dimostra che quando Favara fa squadra, il risultato è straordinario. Vi aspettiamo in maschera!”

Il programma delle sfilate si aprirà sabato 14 febbraio alle ore 19:00 con l’inaugurazione ufficiale in Viale Aldo Moro, presso la zona denominata “A casa do zi Pè”, per poi proseguire lungo Corso Vittorio Veneto fino al Bar Barone Rosso. La giornata di domenica 15 febbraio sarà dedicata alle famiglie in Piazza della Pace la mattina, mentre la sera la parata riprenderà da Corso Vittorio Veneto fino alla Farmacia Sajeva.

Il gran finale è previsto per Martedì Grasso, 17 febbraio, con il raduno finale in Piazza della Pace a mezzanotte.

L’energia musicale sarà garantita dai DJ Selene Bosco, Daniele Palermo, Davide Russello, Salvatore Buggea, Pietro C e Michelangelo Pecoraro, accompagnati dal vocalist Rosario Agozzino. Per sostenere l’evento, i cittadini potranno acquistare i biglietti del sorteggio presso i carri o i punti vendita Pasticceria Marrone, Caffè Mirò, Bar Vetro, Michelangelo Pecorato Barberia e Bar Milk. Tutte le informazioni sono disponibili sui canali social ufficiali Facebook e Instagram del Carnevale Favarese e sul sito istituzionale del Comune.