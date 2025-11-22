“Contratti full time per OSS e ausiliari degli ospedali agrigentini”: la Cisl Fp scende in piazza

La CISL Funzione Pubblica di Agrigento, Caltanissetta ed Enna, attraverso il segretario generale Salvatore Parello e il responsabile per la Sanità Pubblica e Privata Alessandro Farruggia, annuncia l’indizione di un sit-in dei lavoratori a tempo parziale dell’Asp di Agrigento, che si terrà lunedì 24 novembre 2025, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, in piazza Aldo Moro, davanti alla Prefettura di Agrigento. L’iniziativa nasce per denunciare alle istituzioni le gravi difficoltà organizzative che riguardano i rapporti di lavoro part-time involontari, con particolare riferimento agli Operatori Socio-Sanitari (OSS) e agli Ausiliari. Obiettivo della mobilitazione è sollecitare la politica regionale ad individuare soluzioni concrete e l’avvio di percorsi che consentano di superare gli attuali limiti di spesa sul personale, i quali rappresentano oggi un vero ostacolo alla trasformazione dei contratti da part-time a full time per i lavoratori interessati. Il sindacato chiede che ci sia un intervento assessoriale affinchè venga autorizzato uno sforamento dei tetti assunzionali e una modifica qualitativa della dotazione organica che consenta all’attuale managment aziendale di procedere alla trasformazione dei contratti. La CISL FP ribadisce la propria disponibilità al confronto e chiede risposte tempestive per tutelare lavoratori e servizi essenziali alla cittadinanza.