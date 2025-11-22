Favara. L’I.C. “Falcone Borsellino” dice “NO” alla violenza sulle donne: un videoclip per ricordare e per educare

In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, l’Istituto Comprensivo “Falcone Borsellino” di Favara ha scelto di lanciare un forte e chiaro messaggio di rifiuto verso ogni forma di abuso e discriminazione. La scuola ha realizzato e diffuso un videoclip dedicato al tema del femminicidio, coinvolgendo studenti, docenti e personale scolastico in un percorso di consapevolezza, memoria ed educazione.

“La scuola deve praticare quotidianamente sentimenti di condivisione e non di odio – dichiara la Dirigente Scolastica Maria Vella – superare retaggi culturali, promuovere le vere pari opportunità. Troppe le morti di ragazze e donne, vite stroncate da mani e cervelli criminali». Parole che risuonano con particolare forza in una comunità che ha conosciuto da vicino il dolore della violenza: «Anche Favara ha pagato caro con la vita di Lorena, alunna che ha frequentato le primarie nella nostra scuola. Affidiamo a questo videoclip il nostro messaggio”.

Il video, allegato all’iniziativa, vuole essere non solo un momento di ricordo, ma soprattutto un invito a costruire ogni giorno un ambiente educativo capace di prevenire la violenza attraverso la cultura del rispetto, dell’ascolto e dell’uguaglianza. Una scuola che non si limita a insegnare nozioni, ma che si fa presidio sociale, promotrice di civiltà e custode di valori fondamentali. L’I.C. “Falcone Borsellino” rinnova così il suo impegno nel contrasto alla violenza di genere, ricordando che il cambiamento comincia dai banchi di scuola e dal modo in cui si educano le nuove generazioni a riconoscere e a difendere la dignità di ogni persona.