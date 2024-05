Cultura. Standing ovation in Spagna per i Fratelli pianisti Giuseppe ed Alessio Francolino

Grandi applausi ed enormi consensi per il duo pianistico “Fratelli Francolino” i quali, ancora una volta, entusiasmano il pubblico di tutto il mondo.Stavolta hanno ricevuto applausi scroscianti in Spagna, presso la prestigiosa Sala Eutherpe di León. Giuseppe ed Alessio si sono esibiti venerdì 10 maggio , all’interno della stagione concertistica spagnola 2023/2024 della Fondazione Eutherpe. Il pubblico ha acclamato l’esecuzione del programma chiedendo un doppio bis con una standing ovation. Ecco le melodie eseguite:

R. Schumann Op. 66

J. Brahms Op. 23

A. Dvorak danze slave Op. 46 n 4-8

Giuseppe Francolino Pianista: i fratelli Giuseppe (1996) e Alessio (2001) Francolino sono due giovani pianisti italiani plurilaureati col massimo dei voti, lode e menzione d’onore presso il conservatorio di stato “Arturo Toscanini” di Ribera (AG). Sono vincitori di numerosi premi in Italia e all’estero tra cui un riconoscimento della presidente della camera L. Boldrini nel 2017. Si sono già esibiti alla Carnegie Hall di New York, in Francia, Spagna, al Poly grand theatre di Shanghai, in Inghilterra, in Bulgaria, al Mozarteum di Salisburgo ed in molti altri teatri nel mondo.