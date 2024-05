Cattolica Eraclea e Villaggio Mosè: Abbandono e combustione illecita di rifiuti, scattano le denunce dei Carabinieri.

Continua l’attività dei militari del Comando Provinciale dei Carabinieri di Agrigento volta alla repressione dei reati in materia ambientale nonché all’illecito smaltimento dei rifiuti per i quali, a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 137 nell’ottobre del 2023, è prevista l’applicazione di una sanzione penale, non più quindi amministrativa, anche ai cittadini e non solo alle imprese. Nel corso del quotidiano controllo del territorio, infatti, particolare attenzione è rivolta anche alle aree che rischiano di diventare discariche abusive a cielo aperto. In tale contesto, negli ultimi giorni, i Carabinieri della Stazione di Cattolica Eraclea hanno denunciato in stato di libertà due persone del luogo per abbandono di rifiuti e materiale di risulta edile lungo il ciglio della strada. Un altro uomo di Agrigento, è stato deferito per il reato di combustione illecita di rifiuti dopo essere stato sorpreso dai militari a dare fuoco a un cumulo di rifiuti in un terreno nella frazione di Villaggio Mosè.