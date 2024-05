Un favarese tra i corridori della maratona sulla grande muraglia Cinese

Il prossimo 18 maggio sarà una data memorabile per Antonio Simone e per tutta la comunità di Favara. Simone, membro dell’Asd “Favara Runners”, prenderà parte alla celebre maratona sulla Grande Muraglia Cinese, un evento considerato tra i più impegnativi e affascinanti del mondo del podismo. La maratona, che si estende per 42 chilometri lungo il maestoso monumento storico, mette alla prova i partecipanti con ben oltre cinquemila gradini, rendendola una delle gare più dure al mondo. Partecipare a una gara del genere richiede non solo un’eccellente preparazione fisica, ma anche una grande determinazione e forza mentale. Antonio Simone ha dimostrato in più occasioni di possedere queste qualità, rendendolo uno dei corridori più promettenti del suo team. La sua partecipazione non è solo un traguardo personale, ma anche un motivo di orgoglio per Favara, portando il nome della nostra città su uno dei palcoscenici più prestigiosi dello sport internazionale. Siamo certi che il suo impegno, la sua dedizione e il suo spirito di sacrificio gli permetteranno di affrontare questa sfida con successo e di rappresentare al meglio la nostra comunità. Forza Antonio, Favara è con te!