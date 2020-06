Dal 25 aprile Favara è Covid free (VIDEO)

Dal 25 aprile Favara è Covid free. In totale cinque le persone positive al virus in città dall’inizio della pandemia e non si registra un solo caso di persona infetta, sintomatica o asintomatica, da più di due mesi. Su 600 tamponi effettuati, tutti sono risultati negativi.

Nell’isola, dunque, il totale delle persone contagiate resta fermo a 3076, quello dei guariti a 2666 mentre l’elenco delle vittime sale a 281. Tra gli attuali 129 positivi, 107 sono a casa, 18 in degenza ordinaria, quattro in rianimazione. Intanto secondo l’ultimo monitoraggio settimanale dell’istituto superiore della sanità, l’epidemia in Italia rimane a bassa criticità, ma non è conclusa e serve tanta prudenza.