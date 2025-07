Favara, confermate le fiere di Ferragosto e d’Ottobre: spazio ad agricoltura, artigianato e commercio ambulante

Tornano due eventi molto attesi dalla comunità favarese, la Fiera dell’Agricoltura e dell’Artigianato di Ferragosto e la Fiera d’Ottobre. A darne comunicazione è l’assessore alle Attività produttive Angelo Airò Farulla, che sottolinea l’importanza di queste manifestazioni per il tessuto economico e sociale della città. Le fiere, oltre a valorizzare le tradizioni locali, rappresentano anche un’opportunità per commercianti e artigiani di esporre e vendere i propri prodotti. Ecco le date e le modalità per partecipare.

La prima delle due iniziative commerciali si terrà come da tradizione il 15 agosto in via Agrigento dalle 7 alle 14. Le domande per l’adesione da parte degli operatori del settore potranno essere presentare al Suap tramite il portale “impresainungiorno” fino a completamento dei posti disponibili.

La Fiera d’Ottobre si terrà invece dal 24 al 27 ottobre: le domande per la partecipazione da parte dei venditori ambulanti potranno essere presentate sempre con le stesse modalità, a partire da giorno 1 di agosto e fino a giorno 1 di ottobre.

“Abbiamo voluto confermare questi due importanti appuntamenti – spiega Airó Farulla – perché rappresentano degli appuntamenti tradizionali per la città e suscitano interesse anche nei residenti dei comuni vicini. Invitiamo tutti gli operatori del settore a presentare richiesta per aderire”