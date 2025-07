Favara dichiara guerra ai rifiuti abbandonati: scattano i controlli

Una città più pulita passa dal rispetto delle regole. Questa mattina a Favara sono partiti controlli mirati per contrastare l’abbandono dei rifiuti, fenomeno che continua a colpire alcune aree urbane in modo pesante. L’azione, voluta dagli assessori Laura Mossuto e Lillo Attardo, ha coinvolto forze dell’ordine, polizia locale e operai dell’Iseda, con interventi mirati nelle zone più critiche. L’obiettivo è chiaro: individuare i responsabili, sanzionare chi sporca e verificare chi paga davvero la Tari. Di seguito la nota integrale ricevuta in redazione: Controlli incrociati questa mattina a Favara per arginare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti. Le attività di verifica sono state volute dal Comune di Favara, segnatamente dagli assessori Laura Mossuto e Lillo Attardo. Sul posto sono intervenuti il vicecomandante della Polizia locale Salvatore D’Amico e i carabinieri della locale Tenenza, coadiuvati dal personale della società Iseda. Sono stati individuati alcuni dei responsabili della creazione di una vera e propria discarica abusiva nella zona delle case popolari. A breve partiranno le informative da trasmettere alla Procura della Repubblica (l’abbandono dei rifiuti è adesso un reato) e saranno calcolate le sanzioni. Si è inoltre proceduto a effettuare dei controlli incrociati sui residenti della zona per verificare chi paga la Tari.