Favara. Il consigliere Fanara: “Riaprire sportello Aica in città”

Il consigliere comunale Salvatore Fanara, dopo aver votato favorevolmente nel corso del consiglio del 29 giugno il punto riguardante il finanziamento di 800 mila euro in favore dell’Aica, decisivo per la salvaguardia occupazionale, sollecitato da diversi cittadini che patiscono il disagio di doversi recare presso la zona industriale (dove sono ubicati gli uffici della società di gestione del servizio idrico) per regolare la loro posizione o chiedere l’installazione dei contatori idrometrici, invita il sindaco ad operarsi affinché sia riaperto e diventi operativo, come già in passato prima del Covid, uno sportello Aica a Favara evitando, soprattutto agli anziani e a quanti sono sprovvisti di mezzi privati, il disagio di recarsi fuori paese. Il consigliere Fanara invita, altresì il sindaco ad operarsi per ripristinare in modo regolare il traffico caotico in via Capitano Callea.