XXXI° Premio Mimosa d’oro. Alla giornalista e conduttrice televisiva Donatella Bianchi e all’astrofisica Veronica Bindi il Premio Mimosa d’oro 2022

La cerimonia di consegna in programma domenica 31 luglio 2022 alle ore 20:00 al teatro del Tempio Giunone – Parco Archeologico Valle dei Templi di Agrigento. Si svolgerà domenica 31 luglio 2022, inizio ore 20:00, presso il Teatro Tempio Giunone – Valle dei Templi di Agrigento, la cerimonia di consegna del “Premio Mimosa d’oro”giunto alla XXXI edizione, promosso dal Centro artistico culturale editoriale “Renato Guttuso” di Favara, presieduto da Lina Urso Gucciardino.

“Sono due donne premiate nell’edizione 2022 del “Premio Mimosa d’oro” giunto alla 31esima edizione – comunica la presidente del Centro artistico culturale editoriale “Renato Guttuso” di Favara Lina Urso Gucciardino – a ricevere il prestigioso premio saranno la giornalista e conduttrice televisiva Donatella Bianchi e l’astrofisica Veronica Bindi”.



Donatella Bianchi è giornalista, scrittrice, conduttrice televisiva, nota al grande pubblico soprattutto per la conduzione, dal 1994, del programma TV Linea Blu su Rai1. Dal 2019 è presidente del Parco Nazionale delle Cinque Terre e del Parco Letterario Eugenio Montale, per 8 anni e fino allo scorso mese di maggio è stata anche Presidente del WWF Italia, di cui è attualmente componente del Consiglio Nazionale.



Veronica Bindi rappresenta l’eccellenza italiana all’estero in ambito scientifico nel settore spaziale. Professore presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia dell’Università delle Hawaii, assistente speciale del Vice Presidente della Ricerca – Ufficio Diversità e Inclusione. Si deve a lei la costruzione dello strumento per la misura della materia oscura, effettuato al CERN di Ginevra e istallato nel 2011 sulla Stazione Spaziale Internazionale.

La speciale Commissione del Centro Renato Guttuso nei prossimi giorni renderà noti anche i nomi delle donne alle quali saranno assegnati i Riconoscimenti speciali Mimosa. Il XXXI Premio Mimosa d’oro ed i prestigiosi Riconoscimenti saranno consegnati domenica 31 luglio 2022 inizio ore 20,00 al Teatro del Tempio di Giunone, presso il Parco Archeologico Valle dei Templi di Agrigento.

La manifestazione, condotta da Gabriella Omodei e Giuseppe Moscato, che cura anche la direzione artistica, sarà allieta dall’esibizione di diversi artisti locali con il coordinamento di Lia Minio. Concluderà Roby Facchinetti.