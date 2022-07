Pro Favara: Arriva il difensore Mario Buonocore. Riconfermato Simone Giuffrida

Un altro tassello in difesa per la Pro Favara. Si tratta del difensore esterno Mario Buonocore, classe 2002, proveniente dell’Akragas. Si tratta di un ritorno in maglia gialloblu. Precedentemente il giocatore ha maturato una buona esperienza nella Sancataldese dopo una parentesi con la maglia della Pro Favara. Riconfermato il trequartista esterno Simone Giuffrida, classe 2001. Il giocatore catanese, arrivato a Favara nel dicembre del 2021 dall’Akragas, è stato tra i protagonisti del girone di ritorno della squadra di Francesco Tudisco, firmando anche gol importanti.