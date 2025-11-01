Favara. La banda musicale “Giuseppe Lentini” inaugura la nuova divisa in occasione delle celebrazioni del 2 novembre

Nuova divisa per la banda musicale “Giuseppe Lentini”. Verrà indossata il 2 novembre, giorno della commemorazione dei defunti. Ed è un motivo di orgoglio per i musicisti diretti di Gaetano Lentini, che ha raccolto il testimone dal padre, sempre alla ricerca di nuove adesioni. La banda, che di solito accompagna momenti istituzionali della vita del paese, questa volta attraverserà quelle vie della città che conducono ai cimiteri di viale Berlinguer (il cosiddetto “cimitero nuovo”) e di Piana Traversa dove ogni anno si celebrano le messe in suffragio dei morti con la presenza del sindaco e delle massime autorità civili e militari locali.

“Siamo in un momento di crescita – dice il maestro Gaetano Lentini – con nuovi elementi che si sono aggiunti a quelli che già hanno maturato importanti esperienze. È una bella realtà e, soprattutto, è un modo per impegnare i giovani in un’attività che li coinvolge, oltre che fisicamente, anche emotivamente”. Non mancano i sacrifici per essere presenti alle prove che sono fondamentali per imparare a conoscere gli strumenti e i brani musicali che verranno poi eseguiti in concerto. Solitamente si svolgono tre volte alla settimana sotto l’attenta guida di Gaetano Lentini e del figlio Giuseppe. La direzione artistica e musicale è affidata al maestro Enza Vaccaro, diplomata in clarinetto al Conservatorio “Vincenzo Bellini” di Caltanissetta e storica componente della banda favarese.