“Altro che maggioranza allo sbando”: la dura replica di Cucchiara e Bellavia

Durante la giornata di oggi è giunto in redazione un comunicato congiunto dei consiglieri comunali Pasquale Cucchiara (Alleanza Verdi–Sinistra) e Salvatore Bellavia (Partito Democratico), in risposta alle recenti critiche mosse da alcuni esponenti dell’opposizione riguardo la caduta del numero legale nell’ultima seduta consiliare.

Nel testo, i due consiglieri respingono le accuse e ribattono con toni decisi, difendendo il proprio operato e mettendo in discussione la coerenza politica dei colleghi che hanno sollevato la polemica.

Di seguito il comunicato integrale: “Da che pulpito viene la predica! Dopo anni di assenze strategiche e boicottaggi sistematici, i residuali consiglieri di opposizione scoprono improvvisamente il fascino della “responsabilità istituzionale”. Un colpo di scena che nessuno si aspettava! Peccato solo che la realtà — quella con i numeri veri, non con i comunicati — racconti un’altra storia.

I consiglieri Cucchiara e Bellavia, infatti, sono tra i più presenti e attivi di questo Consiglio Comunale, come dimostrano i verbali e le delibere approvate, anche quelle impopolari ma necessarie per garantire la continuità amministrativa: variazioni di bilancio, emendamenti di varia natura, proposte di nuovi regolamenti comunali, mozioni, ma anche debiti fuori bilancio e altri atti che molti preferiscono evitare per non “sporcarsi le mani” con la concretezza del governo.

La favola della “maggioranza allo sbando”, poi, è degna di un romanzo fantasy: noi siamo usciti dall’aula più di un’ora prima della caduta del numero legale. Ma evidentemente, per qualcuno, anche le lancette dell’orologio fanno opposizione, compreso il nostro collega di maggioranza, presente regolarmente in aula.

E se proprio vogliamo parlare di coerenza, forse chi oggi si indigna dovrebbe spiegare come si concilia la “difesa del bene comune” con il voto contrario a diverse variazioni di bilancio fra cui— guardando un po’ indietro — persino al finanziamento della scuola “A. Mendola” in seguito fortunatamente approvato.

In sintesi, l’opposizione residuale — numericamente più forte della maggioranza — ha sempre la possibilità, con un sussulto di coraggio, di presentare una mozione di sfiducia al sindaco. Almeno sarebbe un gesto coerente.”