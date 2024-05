Favara. La Chiesa della Luna: Un gioiello di storia e tradizione

Lo sapevate che, secondo una tradizione popolare, la chiesetta della Beata Maria Vergine di tutte le Grazie, chiamata anche Chiesa della Luna, venne edificata in seguito a un prodigio?

Fondata nel 1661, la chiesa si trova in via De Gasperi, nel quartiere Luna. La leggenda narra che un bue, giunto sul luogo dove oggi sorge il santuario, si fermò e iniziò a scavare nel terreno con le zampe. Miracolosamente, emerse un’immagine della Madonna delle Grazie, segnando il sito come sacro. Nella seconda metà del 1800, la chiusura dell’ospedale della chiesa di San Nicola spinse la comunità locale a proporre, attraverso una petizione popolare, di trasformare la chiesa in un ospedale per i poveri. Tuttavia, tra il 1887 e il 1889, una grave crisi economica portò la struttura a versare in condizioni precarie.



L’ospedale venne chiuso definitivamente intorno al 1930 per mancanza di fondi. Durante gli anni Ottanta, un restauro improvviso e invasivo deturpò notevolmente la chiesa. Alcuni locali storici furono demoliti per far spazio a un posteggio per auto, compromettendo le caratteristiche originarie dell’edificio. La Chiesa della Luna rappresenta un pezzo di storia e di fede, segnato da vicende straordinarie e momenti difficili. Un luogo che merita di essere riscoperto e valorizzato, nonostante le trasformazioni che ha subito nel tempo.