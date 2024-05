Un finale di successo per il progetto “1 Nessuno 100 Giga” a Favara

Un’atmosfera di entusiasmo e partecipazione ha pervaso Piazza Cavour ieri sera, quando il progetto “1 Nessuno 100 Giga” ha raggiunto il suo apice con un evento finale indimenticabile. La piazza era gremita di gente di tutte le età, provenienti non solo da Favara, ma anche dai dintorni, venuti per assistere all’esibizione di due artisti internazionali: Leo Gassman e Shade.



L’evento, iniziato intorno alle 21:00, ha visto Leo Gassman e Shade salire sul palco e coinvolgere il pubblico in un’esperienza emozionante e stimolante. Con le loro performance, gli artisti hanno trasmesso un messaggio potente: siamo tutti uguali, nessuno è diverso, nessuno è più forte, proprio come suggerisce il titolo del progetto, “1 Nessuno 100 Giga”. Questo motto, ripetuto più volte durante la serata, ha ribadito l’importanza di combattere il bullismo e il cyberbullismo, temi centrali del progetto.



“1 Nessuno 100 Giga” è un progetto pilota finanziato dalla Regione Sicilia e coordinato dall’Ufficio Scolastico Regionale (USR) Sicilia. Nato con l’obiettivo di prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo. Per quanto riguarda la provincia di Agrigento, il coordinamento è stato affidato al Centro Territoriale di Supporto (CTS) con sede presso l’I.C. “Guarino” di Favara diretto dalla dirigente scolastica Gabriella Bruccoleri.



Ecco le sue parole all’indomani dell’evento: “All’indomani di una meravigliosa giornata formativa, ringrazio tutta la comunità per il sostegno, la collaborazione, l’affetto con cui avete seguito e partecipato all’organizzazione dell’intero percorso formativo 1 Nessuno 100 Giga: ancora una volta uniti per la legalità!”

Durante l’evento, Gassman e Shade non si sono limitati a esibirsi, ma hanno anche interagito attivamente con i ragazzi e il pubblico, creando un contesto aperto e inclusivo. Le loro parole e le loro canzoni hanno risuonato profondamente, rafforzando il messaggio di uguaglianza e rispetto reciproco. Il successo della serata è stato testimoniato dai volti sorridenti e dalle emozioni palpabili tra la folla. Questo evento finale ha rappresentato la conclusione di un percorso significativo, dimostrando come la musica e l’arte possano essere potenti strumenti di sensibilizzazione e cambiamento sociale. Il progetto “1 Nessuno 100 Giga” ha così lasciato un’impronta indelebile nella comunità di Favara, fornendo agli studenti e ai cittadini gli strumenti per affrontare e combattere il bullismo e il cyberbullismo. L’iniziativa ha rappresentato un passo importante verso la costruzione di una società più giusta e inclusiva, in cui ogni individuo possa sentirsi valorizzato e rispettato.