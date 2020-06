Formare l’Eccellenza: “La Farmacia in un mondo digitale”

L’Agifar, l’Associazione Giovani Farmacisti di Agrigento, presieduta da Silvia Nocera e la Federfarma di Agrigento, presieduta da Claudio Miceli, comunicano con soddisfazione la ripresa delle attività del network “Formare l’Eccellenza”, sospese per alcuni mesi a causa dell’emergenza coronavirus. I prossimi 17 giugno e 1 luglio sono state organizzate due sessioni di lavoro dell’evento “La Farmacia in un mondo digitale” con un interessante programma di webinar (Seminario interattivo tenuto su Internet). Per partecipare basterà connettersi al link https://bit.ly/3c2JgkS dalle ore 14:30.

L’evento, dedicato alla digitalizzazione, nasce in collaborazione con “BD Rowa”, azienda leader nel settore dell’automazione e nuovo partener del network “Formare l’Eccellenza”. La presidente dell’Agifar, Silvia Nocera dichiara:

“Grazie alla proficua e costruttiva collaborazione con le aziende e i docenti che condividono il nostro percorso formativo, oggi è possibile ripartire insieme, a testimonianza di quanto, oggi più che mai, la formazione volta all’attualità, gratuita, di alto profilo e accessibile a tutti sia per noi un valore centrale ed irrinunciabile. E’ per questo che, seppur al momento in forma diversa, “Formare l’Eccellenza” riprende il suo percorso con un interessante programma di webinar. Il prossimo 17 giugno inauguriamo con BD Rowa un attualissimo percorso dedicato alla digitalizzazione”.