Giornata Internazionale dell’Educazione – invito per il 22 Gennaio 2021.

In occasione della Giornata Internazionale dell’Educazione, che si celebra il 24 Gennaio, l’Istituto Comprensivo” Gaetano Guarino “, sede del CTS di Agrigento e Scuola Polo per l’Inclusione, in collaborazione con i docenti del Progetto Regionale “Valorizzazione della corresponsabilità educativa scuola-famiglia per l’inclusione e la disabilità”, organizza un incontro di sensibilizzazione dal tema

“NON C’E’ EDUCAZIONE SENZA SOLIDARIETA’”.

L’incontro sarà trasmesso in diretta FB dalle ore 16.00 alle ore 17.30 sulla pagina IC “Gaetano Guarino” Favara e sarà un’opportunità concreta per educare i nostri ragazzi sul tema e mobilitare volontà e risorse per affrontare il problema della mancanza di accesso all’istruzione a livello globale. In particolare, sarà promossa una raccolta fondi da destinare all’Associazione Gruppo San Francesco d’Assisi Onlus per i bambini ciechi del Togo.

Interverranno: