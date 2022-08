Guasto alla condotta. Sospensione idrica per sette comuni dell’agrigentino

Aica (Gestore del servizio idrico integrato della provincia di Agrigento), rende noto che, domani 17/08/2022, al fine di effettuare due improcrastinabili interventi di manutenzione alla rete acquedottistica in Contrada Salto d’Angiò, in territorio di Aragona, verrà interrotta temporaneamente la funzionalità dall’Acquedotto “Tre Sorgenti”. Ciò comporterà la sospensione della fornitura idrica, a partire dalla serata di domani 17/08/2022, per i comuni di: Grotte, Racalmuto, Naro, Castrofilippo, Campobello di Licata, Palma di Montechiaro e per le utenze Voltano alimentate dal suddetto acquedotto, a partire dal tardo pomeriggio di oggi.

Si rassicura che, la distribuzione nei comuni suddetti sarà ripristinata non appena conclusi i lavori di manutenzione, normalizzandosi nel rispetto dei necessari tempi tecnici.