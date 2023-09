I Carabinieri omaggiano Agrigento con il lancio del tricolore sulla Valle dei Templi.

Il 3 settembre 2023, alle ore 11.00, nel cielo della Valle dei Templi, i militari Campioni del Mondo di precisione in atterraggio del 1° Reggimento Carabinieri paracadutisti “Tuscania”, effettueranno un aviolancio da un elicottero AB412 dell’Arma, facendo sventolare in cielo il Tricolore nazionale. L’atterraggio avverrà lungo la Via Sacra, dinanzi al Tempio della Concordia.

La bandiera che avrà volato sopra la “più bella Città dei mortali” sarà donata dal Comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri, Col. Vittorio Stingo, alla Città di Agrigento e posta nelle mani del Sindaco dott. Franco Miccichè, nel corso di una cerimonia solenne, per celebrare la nomina a Città Capitale della Cultura italiana 2025.