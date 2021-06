I SICANI SCOMMETTONO INSIEME SULLA RIGENERAZIONE E VINCONO “BORGHI IN FESTIVAL”

Il progetto “Sicani creative festival” vince il bando “Borghi in festival della direzione generale creatività contemporanea – Ministero della cultura”.

Sono 8 i progetti vincitori dell’avviso pubblico “Borghi in Festival. Comunità, cultura, impresa per la rigenerazione dei territori” e la rete “Sicana” con Capofila Prizzi è una di queste. Un Festival multidisciplinare e itinerante, che accenderà i riflettori sul territorio e sarà uno stimolo per attivare processi di innovazione e di rigenerazione urbana.

Partendo dalla figura mitologica di Dedalo, grande architetto ed inventore, il progetto si propone di essere il mezzo della rinascita dei borghi dei Monti Sicani – Sant’Angelo Muxaro, Bivona, Santo Stefano Quisquina, Prizzi, Alessandria della Rocca, Cianciana, San Biagio Platani – attraverso l’utilizzo della creatività e dell’ingegno umano, lo stesso ingegno che permise anche a Dedalo di salvare la propria vita ed essere riconosciuto come genio da grandi sovrani. Tra i Partner dell’iniziativa che affiancano i Comuni coinvolti ci sono Farm Cultural Park, Val di Kam, Gal Sicani, ma la rete delle associazioni che si spenderanno per “Sicani Creative festival” è ampia e articolata e coinvolge diverse eccellenze del territorio.

La prima fase del progetto sarà dedicata alla formazione, con particolare attenzione ai giovani, che avranno l’occasione di aumentare le loro competenze e la loro predisposizione all’utilizzo della creatività e del pensiero pratico come via per la creazione di processi virtuosi e buone pratiche di rinascita dei luoghi da loro abitati.

Il festival, interesserà equamente tutti i borghi coinvolti, sarà un evento Transdisciplinare, capace di attrarre una varietà di persone ampia e di coinvolgere la popolazione, grazie alla sua alta vocazione pubblica. Durante la seconda fase saranno attivati un caleidoscopio di eventi: dai laboratori teatrali a quelli incentrati su nuove forme di Imprenditorialità e nuove professioni, dai momenti di riscoperta del territorio a “Build your own city”, per ripensare il proprio borgo e territorio attraverso la partecipazione collettiva. E ancora concerti, mostre, presentazioni di libri: un Festival itinerante einteressante, per far conoscere al mondo l’area dei Sicani sotto una luce diversa. In questa ottica si attaglia perfettamente “Le strade di Dedalo”, installazioni pubbliche partecipate a cura di 7 artisti della scena italiana della street art, che co-progetteranno e creeranno un’opera per ciascun borgo. Verranno attivate delle forme di imprese innovative e sperimentali quali home restaurant e residenze artistiche a casa degli abitanti, che alimenteranno la crescita professionale ed occupazionale degli abitanti, sperimentando delle forme di imprenditoria semplice e innovativo.

Il Ministro Franceschini ha commentato la notizia dicendo che il governo investe fortemente sul progetto, perché i Borghi sono la spina dorsale del Paese. Sicani Creative Festival celebra l’importanza della creatività che si mette al servizio delle Comunità. Un festival per tutti, per promuovere e sostenere la qualità e le eccellenze dei borghi interessati, attivando e riscoprendo i vecchi saperi e reinterpretandoli in chiave contemporanea.