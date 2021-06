Villaggio Mosè invaso dalle blatte, i residenti chiedono la disinfestazione (VIDEO)

E’ stato segnalato da parte di cittadini, con tanto di foto e video pubblicato con un post su Facebook segnalano la presenza di insetti di tipo blatte.

In particolare, sono i residenti dei quartieri del Villaggio Mosè, che lamentano la presenza di colonie di blatte che infestano gli angoli delle strade, si annidano a ridosso dei tombini e degli scarichi andando ad infestare anche le zone dei giardini condominiali e privati.

“Non posso non citare il nostro sindaco Francesco Miccichè per un immediata disinfestazione urbana. Stiamo subendo una vera e propria invasione di blatte.

Quella che si vede nel video è la zona “Banca Unicredit”. Spero in un immediato intervento”. Lo scrive in un post su Facebook un residente della zona.

E non si tratta di lamentele legate solo ad una questione estetica ma, soprattutto, di tipo igienico e sanitario. Uscire di casa in queste condizioni, -come si vede nel video sotto- diventa praticamente impossibile e, comunque, non piacevole. E’ vero che l’estate porta con sé il diffondersi di insetti non proprio amatissimi, tra cui proprio scarafaggi e blatte sono in pole position, ma è anche vero che dovrebbe essere dovere dell’amministrazione comunale effettuare, in via preventiva, opere di disinfestazione e sanificazione per evitare il loro arrivo e diffondersi in città