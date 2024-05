Il consigliere Salvatore Fanara sollecita l’amministrazione al ripristino dei giochi nella villa della Pace

Il Consigliere Salvatore Fanara della Nuova Democrazia Cristiana, in risposta alle richieste di numerosi genitori preoccupati per lo stato dei giochi nella Villa della Pace, invita ufficialmente l’amministrazione comunale di intervenire con urgenza per ripristinare i giochi per bambini presenti nell’area. La Villa della Pace è un importante luogo di socializzazione per molte famiglie del quartiere e non solo, che vi si recano regolarmente per far giocare i propri figli. Purtroppo, molti di questi giochi, tra cui scivoli e altalene, risultano danneggiati o addirittura staccati, creando una situazione di potenziale pericolo per i bambini. “Sono stato contattato da numerosi genitori preoccupati per la sicurezza dei loro figli. La situazione della Villa della Pace richiede un intervento immediato. Invito pertanto l’amministrazione comunale a procedere rapidamente con il ripristino dei giochi danneggiati”, ha dichiarato Fanara. Inoltre, il Consigliere Fanara ha informato i genitori che si farà personalmente carico di una raccolta fondi per acquistare un nuovo scivolo, in sostituzione di quello danneggiato. “È importante che i bambini possano continuare a divertirsi in sicurezza. Per questo motivo, sto organizzando una raccolta fondi per contribuire all’acquisto di un nuovo scivolo e garantire così un ambiente di gioco sicuro e accogliente per tutti i bambini”, ha aggiunto. Il Consigliere Fanara invita tutti i consiglieri a partecipare alla raccolta fondi e a collaborare per il bene comune della comunità. Maggiori dettagli sulla raccolta fondi saranno comunicati nei prossimi giorni.