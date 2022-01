Il Covid corre a Favara: 306 casi positivi, 69 in un solo giorno

306 casi positivi e ben 69 rilevati in sole 24 ore. Sono questi i numeri dell’ultimo bollettino Covid a Favara che registra nell’ultima settimane un netto aumento dei contagi. Con gli ultimi dati ricevuti ieri 02.01.2022, il numero dei positivi in quarantena è pari a 306 casi ufficiali a cui sommare quelli che sono contatti di caso e quelli che sono in quarantena ma ancora non sono stati registrati in Comune: si stima che il numero dei favaresi che passeranno la prima settimana del nuovo anno in quarantena è ben superiore a 700!

Purtroppo dalle statistiche dell’andamento locale, in particolare il numero di nuovi casi al giorno e in una settimana, si comprende come sia ancora in forte crescita la diffusione del virus a Favara. Ad oggi, si è registrato il primato di 69 nuovi casi nella sola giornata del 02.01.2022 che ha portato l’incremento settimanale massimo a 306 nuovi casi.

“Salgono a quota 306 i casi di Covid19 in città. Questa rapidissima crescita dei contagi sta ancora una volta mettendo alla prova il sistema sanitario, creando non poche difficoltà a chi oggi è in quarantena. Ci attiveremo già da domani chiedendo maggiore assistenza ai cittadini favaresi” – lo scrive il sindaco Antonio Palumbo con un post su Facebook.