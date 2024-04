Sindaco di Favara: “Chiarezza sulla riorganizzazione del personale comunale”

Il Sindaco di Favara, Antonio Palumbo, ha emesso una nota ufficiale per rispondere alle critiche mosse dal sindacato Cisl Fp riguardo allo spostamento di due dipendenti comunali nel settore Bilancio. Questa decisione è stata interpretata dal Sindaco come un’opportunità per valorizzare le competenze dei dipendenti e agevolare il lavoro del dirigente del settore, sottolineando che non vi è stata alcuna intenzione punitiva dietro tale riorganizzazione. Palumbo ha spiegato che la scelta di assegnare questi lavoratori a un settore diverso, in cui hanno già maturato esperienza, è stata naturale e basata sulle loro abilità e conoscenze pregresse. Inoltre, ha chiarito che non esistono tensioni con i sindacati e ha invitato al dialogo e alla collaborazione per affrontare la questione della stabilizzazione del personale precario.

Il Sindaco ha criticato l’opposizione nel consiglio comunale, accusandola di interferire con le decisioni in materia di personale e di ostacolare l’approvazione dei bilanci essenziali per garantire la stabilità lavorativa dei precari. Nella sua nota, Palumbo ha sottolineato che la priorità dell’amministrazione locale è garantire il futuro dei dipendenti comunali e il corretto funzionamento delle istituzioni.

Nella nota allegata integralmente sotto, il Sindaco Palumbo ha fornito ulteriori dettagli e argomentazioni in merito alla riorganizzazione del personale, ribadendo la volontà di lavorare per il bene della comunità e invitando al confronto costruttivo con tutte le parti coinvolte.

“Rispetto al polverone sollevato sulla decisione di spostare due dipendenti comunali – per alcune ore settimanali – al settore Bilancio per consentire al dirigente al ramo di lavorare più speditamente sugli strumenti finanziari mancanti ritengo necessario fare alcuni chiarimenti. Intanto mi rivolgo al sindacato Cisl Fp, che è stato molto probabilmente male informato su quanto sta avvenendo. La mia decisione non solo non ha alcuna finalità punitiva (quale sarebbe poi la punizione?) ma mira a valorizzare due lavoratori che verranno riutilizzati anche se a scavalco in settori che hanno ricoperto già nel recente passato. Lavoratori che, dal mio insediamento, sono stati valorizzati per le loro competenze. La scelta quindi non poteva che ricadere su di loro. Smentisco inoltre vi siano rapporti tesi con i sindacati, o che vi siano addirittura scontri sulla strada da seguire per ottenere la stabilizzazione del personale precario. Forniremo quindi i dovuti chiarimenti alla Cisl Fp e invitiamo tutti a fare la propria parte per raggiungere questo risultato. In tal senso non posso che prendere atto di come questa vicenda sia stata gestita dall’opposizione in consiglio comunale, a partire dalla sua presidente, che pretendeva – insieme ad altri – di poter decidere lei sulla destinazione di questi lavoratori. Lo dico chiaramente: il tempo in cui i consiglieri giravano gli uffici promettendo promozioni e spostamenti è finito. Prova dell’interesse del consiglio per il futuro di questi lavoratori è il fatto che dopo essersi stracciati le vesti hanno per la terza volta fatto cadere il numero legale sull’approvazione del consolidato 2019, uno dei bilanci necessari per provvedere alla stabilizzazione dei precari”. Così, in una nota, il sindaco di Favara Antonio Palumbo replica alle affermazioni diramate ieri dal sindacato Cisl Fp.