Il Dott. Dario INFURNA, è stato promosso Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato.

Il Consiglio di Amministrazione per il personale della Polizia di Stato, su proposta del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Prefetto Vittorio Pisani, ha determinato la promozione, su tutto il territorio nazionale, di funzionari meritevoli e di coloro i quali hanno maturato gli anni di servizio necessari al transito alle qualifiche superiori. Gli importanti provvedimenti hanno interessato anche un Funzionario in servizio presso la Questura di Agrigento.

E’ stato promosso alla qualifica di Vice Questore Aggiunto il Dott. Dario INFURNA, 39 anni, agrigentino, laureato in Giurisprudenza, in Polizia dal 2017, ha rivestito importanti incarichi presso la Questura di Enna, dove, nel tempo, ha ricoperto il ruolo di Funzionario Addetto all’Ufficio Immigrazione, di Dirigente DIGOS e di Capo di Gabinetto del Questore. Trasferito ad Agrigento il 12 dicembre 2022 assume da subito la direzione dell’Ufficio Immigrazione, in prima linea nella gestione del fenomeno migratorio, incarico ad oggi ancora ricoperto.

Il Questore di Agrigento Dott. Tommaso Palumbo, oltre a congratularsi con il Funzionario promosso, ha allo stesso augurato un buon lavoro al servizio dei cittadini per la sicurezza di tutti.