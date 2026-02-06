POSTE ITALIANE: A NISCEMI SERVIZI GARANTITI E UNO SPORTELLO DEDICATO PER CHI VIVE NELLA ZONA ROSSA

Le attività sono fruibili in via Pitrè, chi è stato duramente colpito dai gravi eventi franosi può ritirare pacchi e corrispondenza in ufficio.

3 febbraio 2026 –Caltanissetta – Poste Italiane continua a garantire il servizio per tutti i cittadini di Niscemi. Nella sede di via Pitrè è stato allestito uno sportello dedicato per coloro tutti coloro che sono stati colpiti dei gravi eventi franosi che hanno interessato la città e che hanno determinato anche la chiusura dell’ufficio postale di Via Roma, situatonella zona rossa. Lo sportello dedicato sta pienamente funzionando in questi giorni di pagamento delle pensioni., La corrispondenza e i pacchi, destinati agli abitanti delle zone inagibili sono temporaneamente custoditi presso la sede del recapito, nella stessa Via Pitrè. “Il silenzio di queste strade è spaventoso”, dichiara Vincenzo Spatola, 55 anni cittadino di Niscemi e direttore dell’ufficio postale colpito da chiusura. “Quando ho dovuto chiudere, con una certa fretta, la porta dell’ufficio, senza sapere se e quando l’avrei riaperta, ho sentito un enorme peso sul cuore e non oso immaginare chi debba fare la stessa cosa con la porta di casa”. In Poste Italiane dal 2001 e direttore della sede di Niscemi 1 da tre anni, Vincenzo è nato e cresciuto nella sua città e la sua preoccupazione è profonda. “Qui il patrimonio storico e architettonico è integrato nel tessuto urbano, la nostra piazza e il nostro belvedere sono punti nevralgici della città, lì dove si svolge tutta la vita sociale. Senza quei riferimenti Niscemi rischierebbe di perdere la propria identità”. “Ho sempre lavorato a Niscemi – racconta Alda Nobile, direttrice della sede di Via Pitrè, il grande ufficio cittadino a circa 1 chilometro e mezzo dalla zona a rischio, che continua a mantenere il suo orario consueto di apertura. – e sono profondamente legata a questa comunità. In questi giorni abbiamo rafforzato ulteriormente il nostro spirito collaborativo che va anche oltre l’aspetto lavorativo. Stiamo facendo ogni sforzo possibile per supportare i cittadini”. L’ufficio postale di Niscemi, in Via Giuseppe Pitrè, è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35.