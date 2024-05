L’Istituzione Gianbecchina e l’Amministrazione Comunale di Gangi presentano: “Il mondo delle favole nel tempo”

Sabato 25 maggio 2024 ore 17:00 presso Palazzo Bongiorno – Gangi (PA)

L’Istituzione Gianbecchina, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Gangi, è lieta di annunciare l’evento “Il mondo delle favole nel tempo”, un’emozionante manifestazione culturale che celebra l’incanto delle favole senza tempo in occasione del Maggio dei Libri.

Ospite d’onore:

Maurizio Piscopo, autore del pluripremiato libro La vita è un alfabeto, pubblicato dall’editore Navarra e illustrato da Tiziana Viola Massa, con la prefazione di Salvatore Ferlita.

Perché parlare di favole ai bambini è importante?

Le favole rappresentano un patrimonio prezioso per ogni generazione. Esse aiutano i bambini a esplorare il proprio mondo emotivo, a conoscere se stessi, ad accettarsi e a superare le proprie paure. Questo evento unico farà sognare grandi e piccini, riscoprendo insieme la magia delle storie che ci hanno cresciuti.

“Tra le tante manifestazioni culturali che abbiamo sviluppato per questo ‘Maggio dei Libri’, questa giornata dedicata alle favole e ai bambini ha coinvolto anche le scuole dell’interland delle Madonie, raggiungendo numeri elevatissimi di partecipanti e ne siamo orgogliosi” – ha dichiarato il sindaco di Gangi, Giuseppe Ferrarello.

“Leggere le favole guida i bambini alla scoperta del proprio mondo emotivo” – afferma Rosanna Migliazzo, Presidente dell’Istituzione Gianbecchina – “Siamo davvero soddisfatti della grande partecipazione scaturita dal concorso che abbiamo curato per le scuole ‘Crea la tua Favola’.”

“L’evento ‘Il mondo delle favole nel tempo’ non è solo un’occasione per rivivere le storie che ci hanno fatto sognare, ma anche un momento di condivisione e scoperta” – dice Rosa Di Stefano, Direttore Artistico dell’Istituzione Gianbecchina – “in cui la tradizione si fonde con l’innovazione e dove ogni visitatore può riscoprire il bambino che è in lui.”

Attività in programma il 25 maggio a partire dalle ore 17:00:

Mostra “Raccontami una fiaba” : Un viaggio incantato attraverso i racconti di Fedro, Esopo, i fratelli Grimm, Gianni Rodari, Italo Calvino, Collodi e molti altri scrittori che hanno alimentato la nostra fantasia.

: Un viaggio incantato attraverso i racconti di Fedro, Esopo, i fratelli Grimm, Gianni Rodari, Italo Calvino, Collodi e molti altri scrittori che hanno alimentato la nostra fantasia. Esposizione di tavole di illustratori del passato e contemporanei, per riscoprire l’arte visiva delle fiabe.

del passato e contemporanei, per riscoprire l’arte visiva delle fiabe. Allestimenti sul mondo delle favole , che trasformeranno Palazzo Bongiorno in un regno incantato.

, che trasformeranno Palazzo Bongiorno in un regno incantato. Concorso “Crea la tua favola” : Esposizione dei testi e delle illustrazioni vincitrici realizzate dagli allievi delle scuole partecipanti. Un’occasione per valorizzare il talento e la creatività dei più giovani.

: Esposizione dei testi e delle illustrazioni vincitrici realizzate dagli allievi delle scuole partecipanti. Un’occasione per valorizzare il talento e la creatività dei più giovani. Corner dedicato alle pubblicazioni delle case editrici, offrendo una panoramica sulle ultime novità letterarie per ragazzi.

Programma: