Mareamico e gli alunni del CPIA di Agrigento insieme per l’ambiente: grande successo dell’iniziativa “Obiettivo Ambiente”

In una lodevole dimostrazione di impegno civico e amore per l’ambiente, Mareamico, in collaborazione con gli alunni del corso di alfabetizzazione del CPIA di Agrigento, ha organizzato una giornata di pulizia delle spiagge di Cannatello e del fiume Naro. L’iniziativa, inserita nel progetto di educazione civica “Obiettivo Ambiente”, ha visto la partecipazione entusiasta di numerosi studenti stranieri, provenienti da diverse parti del mondo. Durante la giornata di pulizia, i ragazzi hanno raccolto circa 100 sacchi di rifiuti e una grande quantità di materiali ingombranti, tristemente abbandonati sulla spiaggia e lungo le rive del fiume. Un impegno straordinario che ha portato a un miglioramento visibile e immediato di queste aree naturali, restituendo loro la bellezza che meritano. L’iniziativa ha avuto un duplice obiettivo: da un lato, promuovere la conoscenza del territorio tra gli studenti stranieri, sensibilizzandoli alla necessità di preservare l’ambiente; dall’altro, stimolare comportamenti responsabili e pratiche di cittadinanza attiva. Questo progetto ha voluto anche sottolineare l’importanza dell’integrazione, mostrando come il rispetto per l’ambiente possa diventare un ponte per unire culture diverse e favorire il dialogo interculturale. La partecipazione attiva degli studenti ha dimostrato che con l’impegno comune è possibile fare la differenza, non solo per l’ambiente, ma anche per la costruzione di una comunità più coesa e solidale. L’attività di pulizia, oltre a migliorare la condizione delle spiagge, ha contribuito in modo significativo al processo di integrazione degli alunni, rendendoli protagonisti di un’importante azione collettiva.