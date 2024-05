Una linea aerea che colleghi la Sicilia con il cuore dell’Europa, si può fare!

Nei giorni scorsi, Giuseppe Arnone, presidente onorario della Fondazione Italiani in Europa, ha ricevuto l’incarico dal manager del Passenger Traffic Development, Leo Lugovic, dell’aeroporto di Liegi (Belgio), per avviare un dialogo con la SAC di Catania. L’obiettivo è unire la Sicilia al Belgio tramite l’aeroporto di Comiso, rispondendo così all’esigenza di servire un’importante comunità di italiani residenti in questa parte d’Europa. La zona di Liegi è particolarmente significativa per la presenza storica di migliaia di italiani di origine siciliana. Inoltre, la vicinanza a Saarbrücken, in Germania, e al Lussemburgo, regioni con una forte emigrazione italiana, rende questa iniziativa di grande rilevanza. Il mandato esplorativo avrà una durata di sei mesi, durante i quali Giuseppe Arnone si attiverà prontamente con le istituzioni aeroportuali e politiche. L’obiettivo è rafforzare le rotte esistenti e creare nuove opportunità di mobilità che favoriranno un’interconnessione culturale ed economica tra Sicilia e Belgio. Questa nuova linea aerea non solo faciliterebbe i flussi turistici, ma potrebbe anche rilanciare i borghi delle città di origine degli emigrati, incentivando il ritorno dei nostri connazionali. La presenza di migliaia di persone nei luoghi natii potrebbe dare un impulso significativo all’economia locale, riscoprendo e valorizzando le tradizioni popolari. L’iniziativa assume una rilevanza ancora maggiore in vista della designazione di Agrigento come Capitale Italiana della Cultura. Rafforzare il legame con la diaspora siciliana in Europa significa mantenere vive le nostre tradizioni e creare nuove opportunità per le generazioni future.

Giuseppe Arnone esprime fiducia nella concretizzazione di questo progetto, che rappresenta una svolta importante per lo sviluppo economico e culturale della regione. Con il sostegno delle istituzioni locali e internazionali, questa visione può diventare realtà.