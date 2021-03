M5S: “Finanziaria non pervenuta, e il colmo è che tanta attesa è il preludio al nulla. No allo scippo ai disabili”

“Niente documenti contabili, niente testo della Finanziaria: oggi all’Ars un’altra giornata a vuoto, come ieri e come lunedì. Aula rinviata alle 18, in attesa che il governo batta un colpo. Ma il colmo dei colmi è che tanta attesa è il preludio al nulla”.

Lo afferma il capogruppo del M5S all’Ars Giovanni Di Caro.

“Questo governo – afferma Di Caro – si conferma l’esecutivo dei ritardi. La Sicilia continua ad aspettare, cosa poi non si sa, se è vero, come è vero, che le uniche note di rilievo di una Finanziaria completamente vuota, senza ristori e senza prospettive, sono negative e mi riferisco alla norma sul karate e al tentativo di saccheggiare il fondo per i disabili. A tal proposito, vogliamo sperare che la norma che prevedeva lo scippo ai disabili sia stata espunta dal testo. Ci sono le premesse che si riesca a finanziare la stabilizzazione degli Asu senza penalizzare questi soggetti fragili. Su questo saremo inamovibili: Se occorre presenteremo un emendamento ad hoc in aula”.