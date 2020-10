Presentata questa mattina a Casa Sanfilippo ad Agrigento la serie televisiva “A PIEDI NUDI”.

La WellSee srl in collaborazione con la prestigiosa compagnia di danza ARTEMIS è impegnata in questi giorni nella città dei templi per le riprese della seconda puntata della serie dal Titolo “A PIEDI NUDI”.

La presentazione del progetto è avvenuta alla presenza del Direttore del Parco Archeologico di Agrigento, l’Arch. Roberto Sciarratta, uno dei produttori di WellSee, l’Avv. Angelisa Castronovo, della direttrice e coreografa della compagnia Artemis, Monica Casadei e degli artisti della compagnia.

“A Piedi Nudi” è un progetto di serie che racconterà la realtà di una compagnia italiana di danza al tempo del Covid – 19. In questo presente così diverso e inesplorato verrà seguito, in 8 puntate da 25 minuti ciascuna, il tour “fuori -teatro” della Compagnia Artemis Danza e della sua direttrice e coreografa, la ferrarese Monica Casadei.

La Compagnia, in residenza artistica al Teatro comunale di Bologna, con quasi venticinque anni di attività, è tra le più longeve del panorama italiano, con oltre quaranta produzioni originali rappresentate nei più importanti festival nazionali e internazionali. I ballerini di Artemis, elemento particolare e fondante della compagnia, provengono da tutta Italia e saranno i protagonisti della serie.

Il tema di ogni puntata sarà ispirato dalla rappresentazione dell’opera che la Compagnia si propone di mettere in scena, in otto straordinarie location nazionali ed internazionali di grande fascino e dall’architettura inconfondibile.

Alla Valle dei Templi di Agrigento verrà messa in scena la Traviata.