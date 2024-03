Procura apre fascicolo sull’incendio delle auto a Montallegro

L’altra sera, un incendio ha colpito due veicoli, una Ford Focus e una Ford Ranger, di proprietà di un imprenditore e sua moglie nel cuore di Montallegro, in corso Vittorio Veneto. Le autorità, chiamate da residenti allertati, sono giunte prontamente sul luogo per domare le fiamme. Nonostante l’efficace intervento dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, le cause dell’incendio restano avvolte nel mistero. Sia il marito imprenditore che la moglie sono sconvolti dalla situazione e l’assenza di tracce di benzina o oggetti solitamente associati agli incendi rende il caso ancora più enigmatico.

Vigili del fuoco e carabinieri, durante l’ispezione del luogo, hanno cercato indizi cruciali, ma al momento non emergono elementi che possano chiarire la dinamica dell’evento. La Procura ha aperto un fascicolo per condurre un’indagine dettagliata e portare alla luce tutti gli aspetti legati a questo misterioso incendio nel centro di Montallegro.