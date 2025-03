RAFFADALI: I Carabinieri bloccano i ladri dopo il furto in una concessionaria. Arrestate sette persone.

Prosegue senza sosta l’azione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Agrigento nel contrasto ai reati predatori. I militari della Stazione di Raffadali hanno arrestato in flagranza di reato sette persone, tutte di nazionalità italiana e di età compresa tra i 60 e i 17 anni, ritenute responsabili del furto di sei motocicli ai danni di una concessionaria del Comune di Raffadali. L’intervento dei Carabinieri è scaturito a seguito di una segnalazione pervenuta al Numero Unico di Emergenza 112. Gli operatori della Centrale Operativa hanno immediatamente allertato le pattuglie sul territorio, che si sono portate sul luogo del furto. Gli autori del reato, dopo aver forzato il cancello e la porta d’ingresso dell’esercizio commerciale, hanno prelevato i motocicli in esposizione, caricandoli su un furgone parcheggiato all’interno dell’area della concessionaria, per poi darsi alla fuga.

Le ricerche avviate tempestivamente hanno permesso di individuare il veicolo utilizzato per il trasporto della refurtiva e un altro mezzo d’appoggio con cui i malviventi stavano cercando di far perdere le proprie tracce. Dopo un breve inseguimento, i Carabinieri sono riusciti a bloccare i sospettati nel territorio del Comune di Siculiana. La successiva perquisizione ha consentito di rinvenire e sequestrare diversi strumenti atti allo scasso, guanti, passamontagna e un coltello.

L’efficace coordinamento delle pattuglie impiegate nel servizio di controllo del territorio e la rapidità d’azione hanno consentito di recuperare l’intera refurtiva, che è stata prontamente restituita al legittimo proprietario. Il risultato operativo testimonia ancora una volta l’impegno dell’Arma nel garantire sicurezza e tutela del patrimonio dei cittadini. Gli arrestati sono stati condotti presso le case circondariali di Agrigento e presso l’Istituto Penale per Minorenni “Malaspina” di Palermo, in attesa dell’udienza di convalida, come disposto dall’Autorità Giudiziaria. Si rappresenta che, per il principio della presunzione di innocenza, la posizione degli indagati non è definitivamente accertata e il successivo giudizio di merito servirà a verificare le eventuali loro effettive responsabilità.