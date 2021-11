SANTA MARGHERITA BELICE. ARRESTATO OSPITE DELLA COMUNITA’ DI ACCOGLIENZA

Nella mattinata di ieri- 19 Novembre- i Carabinieri della Stazione di Santa Margherita di Belice, hanno arrestato un uomo di 42 anni, originario e residente a Catania, in esecuzione dell’Ordinanza di aggravamento della misura cautelare della custodia in carcere, emessa dalla Corte di Appello di Catania, che ha revocato gli arresti domiciliari presso una comunità di accoglienza del posto, ove il soggetto si trovava ristretto, sostituendola con il trasferimento in carcere. L’aggravamento della misura scaturisce da una violenta aggressione da parte dell’uomo nei confronti di un altro ospite della comunità avvenuta l’11 novembre scorso. L’arrestato è stato associato presso la Casa Circondariale di Catania, ove rimarrà a disposizione della competente A.G.