Ulteriore interruzione fornitura idrica comuni di Grotte, Naro, Racalmuto e Castrofilippo

La Gestione Commissariale del Servizio Idrico integrato ATI AG 9, facendo seguito alla precedente comunicazione, avente come oggetto l’interruzione della fornitura idrica nei comuni serviti dall’Acquedotto “Tre Sorgenti”, informa che, nonostante nella tarda mattinata di ieri, 29/06/2020, sia stata ripristinata la fornitura idrica nei Comuni di Grotte, Naro, Racalmuto e Castrofilippo, la stessa è stata nuovamente interrotta alle ore 20:00 circa della stessa giornata.

Già da ieri l’Ufficio Tecnico della Scrivente ha tempestivamente informato, per le vie brevi, il Consorzio Acquedottistico “Tre Sorgenti” dell’inconveniente registrato.

Per quanto finora esposto, preso atto che dal 26/06/2020 si registra un arrivo quasi nullo ai serbatoi comunali, che fa seguito peraltro ad un lungo periodo di riduzione della portata fornita, non è possibile ancora ripristinare la regolare distribuzione idrica con una gravosa criticità riguardante anche le Utenze sensibili, per le quali la scrivente Gestione Commissariale può soltanto garantire un rifornimento idrico alternativo a mezzo di autobotte.