UN COMPUTER PER RAFFORZARE LA “STANZA TUTTA PER SÉ”: SOROPTIMIST AL FIANCO DEI CARABINIERI CONTRO LA VIOLENZA

Presso la sede del Comando provinciale Carabinieri di Agrigento, alla presenza di Sua Eccellenza il Prefetto, l’Associazione Soroptimist International d’Italia – Club di Agrigento ha donato un computer di ultima generazione al Comando Provinciale dei Carabinieri, destinato alla “Stanza Tutta per Sé”, inaugurata nel 2017, che rappresenta uno spazio protetto all’interno della caserma, dedicato all’ascolto sicuro di donne vittime di violenza e di altre persone vulnerabili. L’iniziativa si inserisce nel solco di una proficua collaborazione avviata a partire dal 2015 tra l’Arma dei Carabinieri e l’Associazione Soroptimist, volta a rafforzare l’azione istituzionale nel contrasto alla violenza di genere e a incrementare il numero di stanze protette nelle caserme dell’Arma. Il protocollo prevede la promozione di strategie di prevenzione e contrasto alla violenza, anche con il coinvolgimento di associazioni ed enti del terzo settore, la costituzione di una Rete nazionale di monitoraggio sul fenomeno della violenza di genere, composta da ufficiali di polizia giudiziaria appositamente formati, a supporto delle unità operative direttamente impegnate nella prevenzione e nel contrasto del fenomeno nonché l’attività della Sezione Atti Persecutori, collocata presso il Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche, per analisi del fenomeno, valutazioni sui fattori di rischio e programmi di formazione mirati e anche l’elaborazione di un Prontuario operativo, che raccoglie le migliori pratiche adottate dai reparti nell’affrontare casi di violenza, e. La donazione del computer di ultima generazione permetterà di migliorare le attività della stanza, facilitando la raccolta delle dichiarazioni e l’accesso a strumenti digitali, rafforzando così il ruolo della “Stanza Tutta per Sé” come presidio di sicurezza, ascolto e tutela. Con questa azione, l’Associazione Soroptimist di Agrigento conferma il proprio impegno a fianco delle istituzioni e dei professionisti impegnati nella tutela delle vittime, sottolineando l’importanza di spazi dedicati che conciliano protezione, rispetto e ascolto. Nel corso dell’incontro, il Comandante Provinciale dei Carabinieri, Colonnello Nicola De Tullio, ha evidenziato l’importanza dell’impegno quotidiano dell’Arma nell’accoglienza e nella tutela delle vittime di violenza, sottolineando il valore di strumenti e spazi dedicati che consentono di accogliere le dichiarazioni in un contesto protetto e rispettoso della dignità della persona. Il Maggiore Annamaria Putortì ha, inoltre, illustrato il funzionamento della “Stanza Tutta per Sé” e le modalità operative adottate dall’Arma per garantire un approccio professionale e sensibile nella gestione di situazioni particolarmente delicate. La Dottoressa Anna Maria Barraco, Presidente del Soroptimist International d’Italia – Club di Agrigento, ha ripercorso la storia della stanza dalla sua inaugurazione nel 2017, ricordando l’impegno dell’Associazione nella promozione di iniziative concrete a sostegno delle vittime di violenza e illustrando le attività e i progetti che il Club intende portare avanti anche in futuro per rafforzare la collaborazione con le istituzioni. È intervenuta inoltre la Dottoressa Olga Milano, Psicologa e Direttore f.f. dell’UOC Consultori Familiari, che ha evidenziato l’importanza del supporto psicologico e dell’approccio multidisciplinare nell’accompagnamento delle vittime di violenza.