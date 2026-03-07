Agrigento, la prima domenica del 78° Mandorlo in Fiore

Ad Agrigento, nell’ambito del 78° Mandorlo in Fiore, domenica 8 marzo, dalle ore 10, si svolgerà la prima sfilata dei gruppi folkloristici internazionali, regionali e dei “Bambini del mondo”, che da Piazza Pirandello, innanzi al Municipio, attraverseranno le strade del centro città fino al Viale della Vittoria, all’altezza del bar del Viale. Poi si prosegue nel pomeriggio in Piazza Cavour: alle ore 16 l’esibizione sul palco dei gruppi folk regionali. Per esaltare il messaggio dell’8 marzo, Giornata Internazionale della Donna, alle ore 16:30 in Piazza Cavour, sarà la volta de “La Sagra è Donna”, per valorizzare il ruolo delle donne. In scaletta l’esibizione dei talenti della Scuola di Canto Arcadia, diretta da Angela Maniglia. Alle ore 17, ancora in piazza Cavour, il pastry chef Giovanni Mangione presenterà al pubblico la “Torta della Pace”, 200 chili a base di ricotta, rievocando i temi del Mandorlo in Fiore. Sempre alle 17, alla Villa Bonfiglio, l’inaugurazione dei “Mercatini del Mandorlo”: intrattenimento per bambini, degustazioni di prodotti tipici locali, artigianato e tanto altro fino al 15 marzo. I ticket del 78° Mandorlo in Fiore sono disponibili online sui siti www.agrigentoticket.it e www.mandorloinfioreagrigento.info

È possibile acquistare i biglietti anche presso il botteghino di Agrigento, in via Platone 5/D.

Per richieste e informazioni: Tel. 0922 25019. Servizio WhatsApp al +39 3791601286.

Tutte le informazioni sul programma sono disponibili sull’app “Agrigento”, scaricabile da Play Store e Apple Store, e sulle pagine Facebook e Instagram “Mandorlo in Fiore Agrigento”. Il 78° Mandorlo in Fiore è organizzato dal Comune di Agrigento, in collaborazione con la Regione Siciliana, il Libero Consorzio Comunale di Agrigento, il Parco Archeologico della Valle dei Templi, la Camera di Commercio di Agrigento, la DMO Distretto Turistico Valle dei Templi e la Fondazione Teatro Luigi Pirandello.