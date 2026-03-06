Prima uscita musicale per il giovane favarese Raimondo Nicotra, in arte Rash

Oggi segna un momento speciale per il giovane artista di Favara, Raimondo Nicotra, meglio conosciuto come Rash, che fa il suo debutto ufficiale nel mondo della musica elettronica. Il 6 marzo, ha lanciato il suo primo brano techno intitolato “Electric Pattern”, disponibile su tutte le piattaforme digitali. Questo singolo, pubblicato sotto l’etichetta “Dublucid”, segna l’inizio del suo viaggio musicale. Con sonorità elettroniche e ritmi moderni, “Electric Pattern” rappresenta la prima esperienza discografica ufficiale per Rash, che ha scelto questa data significativa per presentare il suo progetto al pubblico delle piattaforme digitali. Da oggi, il brano è accessibile su tutti i principali store digitali e servizi di streaming, dando il via a una nuova fase artistica per questo giovane talento di Favara. Un debutto che segna l’inizio di un percorso nella musica elettronica e che porta un nuovo artista del territorio a farsi notare nel panorama musicale digitale.