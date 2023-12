(VIDEO)Magia e tradizione al convento Sant’Antonio: Inaugurata la seconda edizione del Presepe Vivente

Nella suggestiva cornice del convento Sant’Antonio a Favara, questa sera è stata inaugurata con grande entusiasmo la seconda edizione del presepe vivente. Fra Alfio ha dato inizio alla serata pronunciando la benedizione e aprendo il cancello del “Giardino di Maria”, accogliendo calorosamente la comunità.



I figuranti, indossando abiti d’epoca, hanno dato vita al giardino, accompagnati da coinvolgenti melodie dei musicisti folkloristici che hanno reso l’atmosfera ancora più suggestiva.

Il protagonista culinario della serata è stato il “pani cunzatu”, un piatto dal sapore ricco grazie alla varietà degli ingredienti utilizzati per il ripieno: pomodoro, olio d’oliva e una spruzzata di sale e pepe. Gli spazi del giardino hanno trasportato i presenti indietro nel tempo, rievocando in modo fedele la magica storia della Natività.



Il presepe vivente al convento Sant’Antonio si conferma come un evento imperdibile che unisce tradizione, spiritualità e convivialità. L’appuntamento è fissato per domani alle ore 20:00; vi aspettiamo numerosi per condividere insieme questa esperienza unica.