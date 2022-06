49ª Giornata dell’Ambiente, consegnata targhe di merito al Maresciallo Francesco Scimè

In occasione della 49ª Giornata dell’Ambiente, a Roma, presso il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri sono state consegnate delle targhe di merito ai Militari che si sono particolarmente distinti nella prevenzione/repressione dei reati a sfondo ambientale. Fra questi il Maresciallo Francesco Scimè della nostra Tenenza di Favara, per aver attenzionato la tutela dell’Ambiente e dei siti di particolare interesse naturalistico, fornendo un efficace contributo investigativo rivelatosi determinante per l’individuazione dei responsabili di gravi deturpazioni paesaggistiche, e concorrendo, così, a diffondere una maggiore sensibilità nella fruizione e nella salvaguardia del patrimonio ambientalistico delle comunità.



I complimenti più sentiti al Maresciallo Francesco Scimè che si conferma una importante risorsa professionale per la sicurezza della nostra comunità, ed i sentimenti di gratitudine all’Arma dei Carabinieri che, nello svolgimento delle sue molteplici attività d’istituto, particolare attenzione riserva al rispetto della Legalità per la custodia del prezioso patrimonio ambientale in cui sono incastonati i tesori di rara bellezza delle nostre comunità.