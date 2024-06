Agrigento. La rotatoria di Cannatello Alta intitolata ai maestri del lavoro

La rotonda di Cannatello Alta dove confluiscono via Cavaleri Magazzeni, viale Cannatello, via Farag e via Lago di Pergusa da questa mattina ha un nome chiamandosi “Rotatoria Maestri del Lavoro”. Alla cerimonia per lo svelamento della targa sono state presenti le più alte cariche della provincia. Hanno preso la parola rivolgendo il loro saluto il prefetto, il questore, il comandante provinciale dei carabinieri, il comandante della Capitaneria di Porto, il sindaco Miccichè. Ha fatto gli onori di casa il “console” provinciale dei maestri del Lavoro Giuseppe Migliore. La cerimonia si è conclusa con un buffet preparato dagli alunni dell’istituto alberghiero “Nicolò Gallo”. La manutenzione della rotatoria per i prossimi 10 anni sarà a carico del Consolato provinciale di Agrigento dei Maestri del Lavoro.