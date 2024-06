Pro Favara 1984 vs U.S. Pompei: Misure di sicurezza e modifiche al traffico

Semifinale play off del campionato di Eccellenza Sicilia girone A tra il Pro Favara 1984 e l’U.S. Pompei, ecco come cambierà il traffico.

Per consentire lo svolgimento della partita, e considerato l’afflusso di tifosi atteso per la giornata del 2 giugno, la Polizia locale ha disposto, dalle 6 alle 20 e comunque fino a fine gara, il divieto di transito veicolare in piazzale dei Giochi Olimpici (stadio comunale) e in via Valentino Mazzola ad eccezione dei residenti, e il divieto di sosta con rimozione nelle strade e piazze di seguito elencate: piazzale dei Giochi Olimpici; via dello Sport, ambo i lati e nel tratto adiacente lo stadio comunale; via Valentino Mazzola, ambo i lati, nel tratto adiacente lo stadio comunale.

Inoltre, sempre nella giornata del 2 giugno, dalle 8 fino a fine gara, sarà disposto il divieto di vendita di bevande alcoliche, bevande analcoliche in bottiglie di vetro o lattina a tutti gli esercizi commerciali a posto fisso, agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande a posto fisso e ambulanti che esercitano la vendita che si trovano in: piazzale dei Giochi Olimpici, viale Ambrosini, piazza Lando Conti, via Cicero e Di Francisca, piazza della Pace, via Pietro Nenni, piazza Itria, via Capitano Callea, piazza della Vittoria, via Agrigento e traverse limitrofe alle suddette vie e piazze. Tutti avranno l’obbligo di somministrare le bevande al bancone e con bicchieri di plastica.

Il divieto di vendita varrà anche per i distributori automatici. Vietati inoltre l’uso di spray al peperoncino, petardi e fuochi d’artificio.

“Come sempre – dichiarano il sindaco Antonio Palumbo e l’assessore allo Sport Angelo Airò Farulla – ci auguriamo sia una festa dello sport ma, ovviamente, speriamo in una vittoria del Pro Favara, perché possa continuare il sogno, ormai ad un passo, della Serie D”