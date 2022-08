Associazione LiberArci organizza la rassegna cinematografica “Mediterranea“

Domani, 24 agosto, alle ore 20.30, presso l’ex carcere mandamentale sito in piazza Calogero Marrone​ – (Ex Piazza della Vittoria) inizierà la rassegna cinematografica organizzata dal circolo culturale LiberArci dal titolo “Mediterranea”.

La rassegna cinematografica è patrocinata dal comune di Favara ed è stata strutturata in collaborazione con il critico cinematografico Beniamino Biondi e si prefigge di indagare sui mille volti ed aspetti della nostra isola e dei paesi che si affacciano sul Mediterraneo.

Inoltre, all’interno di una cella sarà possibile visitare una mostra sulla riflessione della sicilitudine, denominata tag-pizzo, curata daRoberto Pecoraro e ci sarà anche un intrattenimento musicale del giovanissimo Vincenzo Crapa musicista polistrumentista che eseguirà “La Dolce Vita” di Fedez, Tananai e Mara Sattei; e successivamente “Me So Mbriacato” di Alessandro Mannarino.

Di seguito il programma completo:

24 Agosto 2022 | MEDITERRANEO

31 Agosto 2022 | LE SORELLE MACALUSO

14 Settembre 2022 | TeRRAFERMA.

L’associazione invita la cittadinanza a partecipare e a scoprire la bellezza carcere mandamentale.