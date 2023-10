Atti di vandalismo all’interno della scuola “La Carrubba”. I Carabinieri fermano 4 giovani

I Carabinieri della Compagnia di Canicattì sono intervenuti ieri sera verso le ore 20.00 presso la scuola dismessa “La Carrubba”, già vandalizzata la scorsa settimana, dove hanno trovato 4 giovani che stavano appiccando il fuoco.

I Carabinieri, che hanno intensificato i servizi di controllo al sito “La Carrubba” nella considerazione che il grave danneggiamento dei giorni scorsi possa essere oggetto di tentativi di emulazione, hanno notato dei movimenti sospetti ed hanno deciso di intervenire, proprio mentre al 112 giungevano alcune chiamate di cittadini che denunciavano l’intrusione nella scuola.

All’interno, i militari dell’Aliquota Radiomobile, hanno trovato 1 maggiorenne e 3 minorenni (uno dei quali minore di 14 anni) che, dopo avere incendiato il sipario del teatro scolastico, stavano demolendo gli ultimi arredi rimasti nel sito.

Condotti in Caserma, i minorenni sono stati affidati ai rispettivi genitori e verranno deferiti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo, mentre il maggiorenne è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Agrigento.