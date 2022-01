Attività didattiche in presenza sospese a Favara dal 17 al 26 gennaio.

A disporlo è un’ordinanza firmata dal sindaco Antonio Palumbo, dopo aver ricevuto specifico parere da parte dell’Asp.

L’Azienda sanitaria provinciale, sollecitata attraverso una nota dal vicesindaco Antonio Liotta ad esprimersi sulla possibilità di chiudere le scuole (come previsto dalla circolare esplicativa dell’Assessorato regionale alla Salute del 12 gennaio scorso), ha espresso parere favorevole alla sospensione delle attività didattiche considerati i dati connessi al contagio da Covid registrati in questi giorni a Favara.

L’ordinanza prevede che venga sospeso il sistema integrato di istruzione ed educazione per la fascia 0/6 anni per le strutture pubbliche e private e demanda ai dirigenti scolastici l’attivazione della didattica a distanza per tutti gli altri istituti presenti sul territorio comunale.